Новый штамм коронавируса из ЮАР, обнаруженный в Британии, впервые выявили в октябре

Новая разновидность коронавируса из ЮАР, обнаруженная врачами в Великобритании, впервые была выявлена в республике в начале октября. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Службы общественного здравоохранения Англии (PHE), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Новый вариант под названием B1.351 (также известный как 501Y.V2) был впервые выявлен в образцах, взятых в Бухте Нельсона Манделы (городском округе в Восточно-Капской провинции в ЮАР) в начале октября. Молекулярные данные показывают, что он мог циркулировать с конца августа", - отмечается в сообщении.

"Быстрое распространение этого варианта в Южной Африке может свидетельствовать о более высокой трансмиссивности вируса, хотя это еще не подтверждено. PHE изучает эту разновидность и будет своевременно публиковать новые сведения", - сказано в нем. Врачи подчеркнули, что в настоящий момент нет доказательств, которые говорили бы о том, что новый вариант коронавируса приводит к более тяжелой форме заболевания или что против него будут неэффективны уже разработанные вакцины.