Южная Корея заключила соглашения о поставке вакцины от COVID-19 с Pfizer и Janssen

Премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн сообщил журналистам в четверг, что Сеул заключил соглашения о поставках вакцин от коронавируса с компаниями Pfizer и Janssen, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Pfizer в соответствии с соглашением поставит препарат для вакцинации 10 млн человек, Janssen - для шести млн, заявил премьер.

Всего Южная Корея договорилась о поставке вакцин с четырьмя зарубежными фирмами, их будет достаточно для вакцинации 44 млн человек, сообщили местные СМИ. Прививки планируется начать во втором квартале 2021 года.

По данным медицинских властей страны, на утро минувшей среды в стране с начала пандемии коронавируса насчитывалось более 52,5 тыс. инфицированных, скончались 739 заразившихся.