Более 80 млн человек в мире заразились коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в субботу 80 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным университета, число инфицированных в мире сейчас составляет 80 027 056, умерли 1 753 313 человека, выздоровели 45 145 454 заразившихся. Наибольшее число заражений - 18 771 885 - выявлено в США. Всего в Соединенных Штатах умерли 330 345 инфицированных. Второе место по числу заражений занимает Индия с 10 169 118 выявленными случаями и 147 343 смертями. За ней идет Бразилия, где заразились 7 448 560 граждан, умерли 190 488 пациентов.
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