Глава ВОЗ считает, что нынешняя пандемия не будет последней

Возникшая в 2020 году пандемия не будет последней, поэтому мировому сообществу необходимо укреплять системы охраны здоровья и готовиться к новым чрезвычайным ситуациям. Об этом заявил в субботу генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней и что эпидемии являются жизненной реальностью", - отметил он в распространенном в Женеве видеообращении в связи с отмечаемым 27 декабря Международным днем противоэпидемической готовности.

"Трудно поверить, что еще год назад COVID-19 был абсолютно нам неизвестен, - сказал глава ВОЗ. - За последние 12 месяцев наш мир перевернулся с ног на голову". Воздействие, оказываемое вызываемым коронавирусом заболеванием на мир, "вышло за пределы собственно болезни и имеет далекоидущие последствия для обществ и экономик".

Как подчеркнул Гебрейесус, этому не стоит удивляться, так как "на протяжении лет было много сообщений, обзоров и рекомендаций, в которых говорилось, что мир не подготовлен к пандемии". Необходимо извлечь уроки из случившегося, сказал он, добавив, что следует направлять инвестиции на предотвращение чрезвычайных ситуаций и развивать первичную медицинскую помощь. По словам гендиректора ВОЗ, пандемия "подчеркнула тесную связь между здоровьем людей, животных и планеты". Поэтому любые усилия по улучшению человеческого здоровья будут обречены на провал, если не будут учитывать "критически важное взаимодействие между людьми и животными, а также экзистенциальные угрозы, связанные с изменением климата".

В этом году Международный день противоэпидемической готовности отмечается впервые в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, принятой 7 декабря. Цель проводимых в этот день мероприятий состоит в привлечении внимания общественности к проблеме предотвращения эпидемий, повышении готовности к ним и налаживании партнерских отношений для борьбы с ними.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 78,6 млн, увеличившись за последние 24 часа более чем на 401 тыс. Согласно опубликованным в субботу данным ВОЗ, число летальных исходов выросло более чем на 7,3 тыс., превысив 1,74 млн.