Япония перестает выдавать визы иностранцам и отменяет скидки на внутренний туризм

Япония с понедельника вводит фактический запрет на въезд и перестает выдавать новые визы гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением нового штамма коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Меры будут действовать минимум до конца января следующего года. Таким образом, в Японию смогут въехать только японские граждане и иностранцы, постоянно проживающие здесь и имеющие долгосрочные визы. Если они возвращаются из стран, где был выявлен новый штамм вируса, им необходимо будет иметь при пересечении границы документ о наличии отрицательного теста на коронавирус, сданного в течение 72 часов перед прибытием. Еще один тест они должны будут сдать в аэропорту прилета.

Также в Японию в соответствии с межправительственными договоренностями смогут въехать бизнесмены и бизнес-делегации из 11 стран и регионов Азии, включая Китай, Южную Корею, Таиланд, Вьетнам, Сингапур, Малайзию и так далее.

При этом служба миграционного контроля не стала отменять действие новых виз, которые были выданы до 28 декабря. Исключение касается документов, полученных в Великобритании и ЮАР, а также людей, которые побывали в двух указанных странах в течение 14 дней перед прибытием в Японию. Для таких категорий въезд закрыт.

Вместе с тем отменяются послабления для жителей Японии, которые совершают краткосрочные деловые командировки. До настоящего времени им не требовалось оставаться на карантине в течение двух недель после возвращения. Теперь с 28 декабря это правило будет действовать вновь.

1 октября были ослаблены ограничения на въезд в Японию для граждан других государств. На первом этапе это распространялось на людей, имеющих право на долгосрочное проживание в стране, а также на деловые поездки в медицинских, образовательных, культурных и деловых целях. Ослабление рестрикций коснулось и иностранных студентов, обучающихся в Японии. В то же время туристическая отрасль в настоящее время под смягчения не подпадает.

Меры в сфере туризма

С понедельника и минимум до 11 января в Японии приостанавливается действие программы поддержки внутреннего туризма Go To Travel, которая позволяет получить скидки на поездки по стране. Решение об этом было принято в середине декабря на фоне роста числа заражений и недовольства общественности отсутствием кардинальных мер по предотвращению распространения вируса.

Отменить туры можно было бесплатно до 24 декабря. При этом запланированную поездку в ряде случаев можно совершить, но без скидок. Представители туристической сферы получат компенсации от правительства в связи с большим числом отказов от бронирований в сезон праздников. С 22 июля, когда начала действовать программа Go To Travel, до конца ноября число скидочных бронирований составило 68,5 млн.

Целью программы Go To Travel является непосредственная помощь туристическому бизнесу в Японии, который понес большие потери из-за пандемии нового коронавируса, а также стимулирование путешествий в регионы страны. Программа предусматривает компенсацию расходов на проживание, обслуживание в заведениях общепита и покупку товаров.

Общий размер возмещения не должен превышать 50% суточных расходов, а максимально возможная сумма вычета составляет 20 тыс. иен ($185) на человека в сутки, а в случае однодневной поездки - 10 тыс. иен ($92). Компенсация распределяется следующим образом: 70% вычитается из расходов на поездку, а оставшиеся 30% выдаются туристу на руки в виде купонов на еду и покупки. К примеру, если цена тура составляет 40 тыс. иен в сутки, то турагентство даст на него скидку в 14 тыс. иен, а 6 тыс. предоставит ваучерами.

Третья волна и новый штамм

Ситуация с распространением коронавируса в Японии стала ухудшаться с начала ноября. Жителей некоторых районов страны призвали не покидать свои дома без необходимости в новогодние праздники, а от ресторанов и баров потребовали сократить часы работы.

Общее количество случаев заражения коронавирусом в Японии превысило 220 тыс. Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 составляет около 3,2 тыс. При этом последний показатель увеличился более чем на 1 тыс. только в течение декабря. Кроме того, за тот же период в два раза выросло число больных в тяжелом состоянии.

Между тем в Японии в субботу был зафиксирован первый случай передачи нового штамма коронавируса на территории страны. Речь идет о пилоте гражданской авиации, который недавно вернулся из рейса в Великобританию и затем заразил свою жену. Всего в Японии выявлено семь случаев заражения новым штаммом коронавируса, шесть из них - у вернувшихся из Великобритании.

На фоне продолжающегося третьего за год всплеска заражений коронавирусом уровень поддержки японского правительства упал до 40%. По данным опроса газеты Mainichi, за прошедший месяц рейтинг поддержки японского кабина снизился на 17 п. п., а с сентября этого года, когда новым премьер-министром стал Ёсихидэ Суга, потерял 24 п. п. Наибольшей критике подвергалась позиция правительства, которое до последнего отказывалось приостановить действие программы поддержки внутреннего туризма.