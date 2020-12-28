В мире за сутки зарегистрировали более 441 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 79,67 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 441 тыс. Согласно опубликованным в понедельник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 6,8 тыс., превысив 1,76 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 19:56 (GMT+4) 28 декабря в ВОЗ поступили сведения о 79 673 754 инфицированных и 1 761 381 умершем. Число заразившихся возросло на 441 861, умерших - на 6 807.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более половины случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (227 490), на втором месте - регион Европы (146 109), на третьем - Юго-Восточная Азия (29 532).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 18 827 300. Далее следуют Индия (10 207 871), Бразилия (7 465 806), Россия (3 078 035), Франция (2 516 348), Великобритания (2 288 349), Италия (2 047 696), Испания (1 854 951), Германия (1 651 834), Колумбия (1 584 903), Аргентина (1 578 267) и Мексика (1 377 217).