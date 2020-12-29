В Колумбии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в понедельник на западе Колумбии. Об этом сообщила национальная геологическая служба страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр находился в Тихом океане, недалеко от муниципалитета Буэнавентура (департамент Валье-дель-Каука). Очаг залегал на глубине менее 30 км.
Данных о пострадавших или разрушениях пока не поступало.
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