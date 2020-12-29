Первый случай нового «южноафриканского» штамма коронавируса выявили в Японии

Первый случай нового «южноафриканского» штамма коронавируса, обнаруженного в середине декабря в ЮАР, выявили в Японии, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

У 30-летней женщины, приехавшей из ЮАР 19 декабря, тест на коронавирус показал положительный результат. Исследования в национальном НИИ инфекционных заболеваний показали, что это мутировавший вирус, получивший распространение в ЮАР.

Также стало известно, что в Японии у шести человек выявлен «британский» штамм коронавируса. Всего в стране 15 случаев коронавируса новых штаммов.

Новую мутацию коронавируса обнаружили в ЮАР в середине декабря. Южноафриканские ученые выявили прежде неизвестную в стране разновидность вируса SARS-CoV-2, названную 501.V2. Министр здравоохранения ЮАР подчеркнул, что вторая волна коронавируса в стране, вероятно, связана именно с данной мутацией заболевания.

Также в декабре обнаружили опасную мутацию коронавируса в Великобритании. К настоящему времени выявлено порядка тысячи случаев заражения новым штаммом. Мутация была также выявлена у пациентов Южной Корее, Канаде, во Франции и Испании. В том числе вирус добрался до Бельгии, Дании, Нидерландов, Австралии и ЮАР. Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам заявил, что данный вариант коронавируса распространяется быстрее.