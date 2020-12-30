В Ирландии зафиксировали максимум заражений коронавирусом за сутки с начала пандемии

Рекордное за все время суточное число заразившихся коронавирусом отмечено в Ирландии. Минздрав страны сообщил по итогам вторника о 1 546 новых случаев инфицирования, зафиксировано также девять смертей, связанных с COVID-19, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это абсолютный максимум по заражениям за весь период пандемии", - говорится в сводке. Уточняется также, что средний возраст инфицированных составляет 34 года. На вечер вторника в больницах Ирландии находятся 411 ковидных больных, из них 34 - в палатах интенсивной терапии. Ежедневный прирост госпитализированных составил за последние сутки 47 человек, что также является максимальным показателем.

Главный санитарный врач Ирландии Тони Холохан в очередной раз обратился к гражданам с призывом быть бдительными и соблюдать правила социального дистанцирования. Он также указал на то, что "Ирландия достигла решающей точки в борьбе с коронавирусом, поскольку (во вторник) начата общенациональная вакцинация".