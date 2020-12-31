Минобороны КНР выразило протест в связи с проходом кораблей США в Тайваньском проливе

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) намерена твердо защищать национальный суверенитет и выражает решительный протест в связи со вторым за последние две недели проходом американских кораблей через Тайваньский пролив. Об этом заявил в четверг официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Тем самым Соединенные Штаты пытаются продемонстрировать свою военную мощь, - подчеркнул он на странице ведомства в социальной сети WeChat. - Мы выражаем по этому поводу решительный протест. <...> НОАК будет твердо защищать суверенитет и территориальную целостность Китая".

По словам У Цяня, китайские войска находятся в состоянии повышенной боевой готовности и "в любой момент могут ответить на любую угрозу".

Как сообщила гонконгская радиостанция RTHK со ссылкой на пресс-службу 7-го флота США, в четверг два корабля ВМС США совершили проход через Тайваньский пролив, отделяющий остров от материкового Китая. Речь идет об эсминцах USS Curtis Wilbur и USS John S. McCain с управляемым ракетным вооружением. Отмечается, что они проследовали через акваторию "в соответствии с международным правом", "демонстрируя приверженность Соединенных Штатов свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону".