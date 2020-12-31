Верховный суд Венесуэлы признал незаконным решение парламента "продлить" полномочия Гуайдо

Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы объявила недействительным решение контролируемой оппозицией Национальной ассамблеи продлить полномочия ее нынешнего состава "до проведения свободных выборов", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Объявляются не имеющими юридической силы любые действия, совершенные депутатами, узурпирующими полномочия руководства национального законодательного органа с целью продлить статус депутатов Национальной ассамблеи для тех граждан, срок действия мандата которых истек. [Эти действия] угрожают вступлению в должность депутатов Национальной ассамблеи на период 2021-2026 годов, которое должно состояться 5 января 2021 года", - говорится в решении суда. В субботу депутаты Национальной ассамблеи приняли постановление, в соответствии с которым срок их полномочий продлевается по меньшей мере на год.

Парламентские выборы, в ходе которых граждане республики избрали 277 депутатов Национальной ассамблеи (парламента), состоялись 6 декабря. Победу на них одержал проправительственный "Великий патриотический полюс". Значительная часть противников действующего правительства, которые в настоящее время контролируют парламент, в том числе лидер оппозиции Хуан Гуайдо, отказалась от участия в голосовании и выразила сомнения относительно результатов выборов еще до их оглашения.

Ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.