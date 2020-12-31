Власти Китая выдали условное разрешение для продажи вакцины Sinopharm

Власти КНР предоставили условное разрешение для регулярных поставок на рынок вакцины от коронавируса нового типа Китайской государственной биотехнической группы (CNBG), которая контролируется фармацевтической компанией Sinopharm. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в четверг заместитель главы Государственного управления по контролю за фармацевтической продукцией КНР Чэнь Шифэй.

"Вчера вечером в соответствии с юридическими нормами была одобрена заявка CNBG на регистрацию разработанной ей вакцины, - рассказал он на пресс-конференции. - Таким образом, этот препарат получил условное разрешение и будет продаваться на рынке".

По словам чиновника, вакцина Sinopharm подтвердила свою эффективность и безопасность.

Как сообщила ранее CNBG, в 2021 году она планирует произвести до 1 млрд доз вакцины от коронавируса.

Sinopharm не единственная китайская фармацевтическая компания, заявившая о готовности обеспечить масштабные поставки препаратов от коронавируса на международный рынок. Базирующаяся в Пекине Sinovac Biotech объявила, что привлекла инвестиции в размере более $500 млн для ежегодного производства 600 млн доз вакцины собственной разработки.