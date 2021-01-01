Премьер Японии заявил о лидирующей роли страны в построении мирового порядка новой эпохи

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что страна играет лидирующую роль в построении мирового порядка посткоронавирусной эпохи. Об этом глава японского правительства сообщил в своем новогоднем послании японскому народу, текст которого был опубликован в пятницу канцелярией премьер-министра, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Кризис коронавируса напомнил о необходимости солидарности мирового сообщества. Наша страна, уделяя большое внимание принципу мультилатерализма, играет лидирующую роль в построении мирового порядка посткоронавирусной эпохи и нацелена на реализацию концепции сплоченного мира, - подчеркнул Суга. - И этим летом пройдут Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, которые олицетворяют мировую сплоченность. Мы тщательно готовимся к их безопасному и надежному проведению".

Премьер-министр также заявил, что его "кабмин твердо клянется оберегать жизнь и существование народа страны, прикладывая все усилия ради борьбы с коронавирусом и восстановления экономики".