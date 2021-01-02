В Японии вспышку птичьего гриппа зафиксировали уже в 14 префектурах
Вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в японской префектуре Гифу в центральной части страны. Об этом в субботу сообщает агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Очаг заражения выявлен на птицеферме в местном городе Минокамо. Таким образом, Гифу стала 14-й из 47-ми префектур Японии, где власти обнаружили вспышку птичьего гриппа. Отмечается, что руководство Гифу открыло заседание штаба по борьбе с заражением, в рамках эпидемиологических мер рассматривается вариант ликвидации расположенных в Минокамо кур.
Вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в Японии в начале ноября 2020 года. В связи с этим по всей стране уже забито более 3,8 млн кур.
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