Еще три префектуры Японии намерены призвать правительство ввести режим ЧС

Власти префектур Тиба, Сайтама и Канагава, которые граничат с Токио, намерены призвать правительство Японии ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за распространения в стране нового коронавируса. Об этом в субботу сообщает агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ожидается, что их совместная просьба будет озвучена 2 января на встрече министра по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимуры с губернатором Токио Юрико Коикэ, которая также выступает за введение режима ЧС.

Ранее о намерении руководства столичной префектуры обратиться к правительству с соответствующим призывом сообщила газета Nikkei.

31 декабря Нисимура сообщил в своем Twitter, что правительство Японии может объявить режим ЧС, если распространение инфекции в стране будет продолжаться.

Ситуация с распространением коронавируса в Японии стала ухудшаться с начала ноября, а в декабре рекорды суточного прироста и летальности регулярно обновлялись. Общее число случаев заражения превысило 239 тыс., зафиксировано более 3,5 тыс. летальных исходов. Для борьбы с пандемией власти приостановили действие программы поддержки внутреннего туризма Go To Travel до 11 января и попросили владельцев заведений общепита в крупных городах сократить время их работы.

Режим ЧС действовал в Японии в апреле и мае 2020 года во время первой волны пандемии. Никаких жестких ограничений на передвижение и штрафов в этот период не вводилось. Жителей страны настоятельно попросили не покидать дома без необходимости, также по просьбе властей закрылись образовательные учреждения, торговые центры, развлекательные заведения, ночные клубы, бары, музеи, театры и другие объекты. Компании перевели большинство сотрудников на удаленную работу. Рестораны и кафе работали по сокращенному графику, преимущественно только навынос. При этом в период второго всплеска заболеваемости (в июле и августе) власти не стали применять аналогичные меры.