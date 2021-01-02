В Китае считают, что пандемию коронавируса могли вызвать отдельные вспышки по всему миру

Пандемия, как показывают многочисленные исследования, была вызвана отдельными вспышками заболевания в разных регионах планеты, а Китай просто стал первой страной, проинформировавшей о выявлении нового коронавируса. Об этом заявил в субботу в интервью агентству "Синьхуа" и Центральному телевидению Китая министр иностранных дел КНР Ван И, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы мчались наперегонки со временем и были первой страной, сообщившей миру о случаях заболевания. Все больше и больше исследований показывают, что пандемия, скорее всего, была вызвана отдельными вспышками в разных точках мира", - сказал он.

Ван И отметил, что Китай стоял у истоков международного сотрудничества в борьбе с COVID-19, содействуя формированию глобальной синергии. "Мы были полны решимости сделать так, чтобы объективное изложение фактов и коллективная память о борьбе с пандемией не искажались ложью", - добавил он.