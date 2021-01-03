КНДР усиливает меры по предотвращению распространения заболеваний в связи с наступлением зимнего сезона, а также из-за увеличения роста в мире числа случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно сообщению, в местных карантинных зонах проводятся проверки для подтверждения их соответствия эпидемиологическим требованиям.

Медучреждения страны усилили работу по информированию населения по вопросам гигиены для недопущения инфицирования коронавирусом.