В результате стрельбы в Пакистане погибли одиннадцать человек

По меньшей мере одиннадцать работников угольной шахты погибли, трое получили ранения в результате стрельбы в пакистанской провинции Белуджистан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным, неизвестные похитили работников шахты поздно вечером в субботу и расстреляли их.

Пострадавшие были доставлены в больницу, об их состоянии ничего не известно.

Отмечается, что расследование продолжается. Пока никто не взял на себя ответственность за происшествие.