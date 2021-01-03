Власти Бразилии одобрили ввоз 2 млн доз вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета
Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) Бразилии выдало разрешение на ввоз в страну 2 млн доз вакцины от коронавируса, которая была разработана Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca.
Об этом в воскресенье сообщает агентство EFE со ссылкой на заявление ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что препарат, который должен поступить в страну в январе, не может использоваться для вакцинации до выдачи соответствующего разрешения и "окончательной регистрации" в Бразилии. "Исключительный импорт - это подготовка доступности вакцины после того, как продукт будет одобрен Anvisa", - приводит EFE выдержки из заявления ведомства.
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