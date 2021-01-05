Глава МИД Боливии заразился коронавирусом
Министр иностранных дел Боливии Рохелио Майта заразился коронавирусом. Об этом сообщило в понедельник внешнеполитическое ведомство южноамериканской страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"МИД сообщает, что министр Рохелио Майта сдал тест на COVID-19, который дал положительный результат", - говорится в сообщении.
По данным МИД, состояние министра оценивается как стабильное. "В соответствии с протоколами биобезопасности он был изолирован и находится под наблюдением врачей", - отметили в ведомстве.
10 марта власти Боливии сообщили о первых двух случаях заражения коронавирусом в стране. К настоящему моменту инфицированы более 160 тыс. человек, умерли свыше 9,2 тыс.
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