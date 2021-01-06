Qколо 50 оппозиционеров в Гонконге задержали за "подрывную деятельность"

Полиция задержала около 50 оппозиционных деятелей в среду в Гонконге по подозрению в нарушении закона о национальной безопасности. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета South China Morning Post.

"Они были задержаны по подозрению в подрывной деятельности", - заявил источник в правоохранительных органах. В их числе - бывшие депутаты Законодательного совета от оппозиционных партий и общественные активисты.

По данным газеты, задержания связаны с организацией в июле прошлого года праймериз по отбору кандидатов от оппозиционного лагеря перед сентябрьскими выборами в Законодательный совет, которые в итоге были отложены на год из-за пандемии. В Пекине тогда назвали эти первичные выборы оппозиционных групп "незаконными манипуляциями".

Нынешняя операция по задержанию стала крупнейшей с момента принятия 30 июня прошлого года парламентом КНР закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он, как заявляют в Пекине, нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти, сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение.

После принятия этого правового акта многие радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, где в прошлом году прокатилась волна массовых протестов, а некоторые бежали за границу.

Ранее были задержаны в общей сложности порядка 40 человек, подозреваемых в нарушении нового закона. Среди них оппозиционный медиамагнат Джимми Лай. Приговор никому из них пока не вынесен.