Сингапур может ослабить ограничения на въезд сделавшим прививку от коронавируса

Власти Сингапура могут сократить или полностью отменить обязательный карантин для прибывающих в страну в том случае, если им была сделана прививка от коронавируса. Об этом заявил в опубликованном в пятницу интервью телеканалу CNA сопредседатель межведомственной группы по борьбе с распространением COVID-19 министр образования Лоуренс Вон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "можно ожидать значительных преимуществ для тех, кто получит вакцину". "Например, после въезда в страну не нужно будет находиться на карантине, или же он будет значительно сокращен", - уточнил глава ведомства. "Тем, кто решит отказаться от прививок, предстоит смириться с тем, что нужно будет сдавать постоянные тесты на коронавирус, находиться на карантине, а также соблюдать другие дополнительные требования", - отметил Вон.

Министр также уточнил, что "на данном этапе сингапурский портфель вакцин состоит из трех препаратов: Pfizer-BioNTech, Moderna и Sinovac". При этом официально одобрена только вакцина Pfizer-BioNTech, которую уже начали получать сотрудники медучреждений. "В ближайшее время мы намерены одобрить и Moderna, а в начале апреля - Sinovac", - сообщил сопредседатель межведомственной группы.

Ранее власти сообщили, что Сингапур к третьему кварталу текущего года получит достаточный объем препаратов для вакцинации всех жителей. Прививки будут бесплатными для всех, в том числе для иностранцев.