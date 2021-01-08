Премьер Сингапура сделал прививку от коронавируса

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун в пятницу привился вакциной от коронавируса производства Pfizer и BioNTech, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это безболезненно, очень важно и эффективно", - сказал после процедуры журналистам 68-летний политик.

"У нас будет необходимый запас вакцины, которую мы уже давно заказали", - заверил глава правительства. "Ее будет достаточно для всех, кто находится здесь, в том числе не граждан Сингапура", - добавил Ли Сянь Лун.

Ранее руководители межведомственной группы по борьбе с распространением COVID-19 рассказали, что власти также закупят вакцины американской компании Moderna и китайской Sinovac". Программа вакцинации началась в республике 30 декабря 2020 года.