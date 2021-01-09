Филиппинский регулятор получил запрос на экстренное применение вакцины "Спутник V"

Филиппинское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов получило запрос на экстренное применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V", разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении опубликованном на сайте регулятора.

"Запрос был предварительно рассмотрен, заявителю дано указание предоставить недостающие документы", - приводятся в тексте слова главы управления Эрика Доминго.

Отмечается, что заявка поступила 7 января.

Ранее регулятор получил запросы на экстренное применение препарата от коронавируса совместного производства американской компании Pfizer и германской BioNTech, а также вакцины британско-шведского консорциума AstraZeneca.