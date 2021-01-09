Не менее 10 младенцев погибли в Индии при пожаре в больнице

По меньшей мере 10 младенцев погибли в Индии при пожаре, который вспыхнул в больнице в штате Махараштра. Как сообщил телеканал NDTV, пожар начался в субботу около 02:00 в больнице в округе Бхандара в отделении по уходу за новорожденными, где находились 17 детей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации телеканала, семерых малышей удалось спасти, но среди них есть пострадавшие, 10 детей в возрасте от нескольких дней до трех месяцев умерли от отравления угарным газом. Причины пожара выясняются. По предварительным данным, возгорание было вызвано коротким замыканием в электросети.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с трагедией. "Мучительная трагедия в Бхандаре, штат Махараштра, где мы потеряли драгоценные молодые жизни. Мои мысли со всеми семьями погибших. Надеюсь, пострадавшие поправятся как можно скорее", - написал премьер на своей странице в Twitter.