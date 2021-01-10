В Японии из-за снегопада образовался затор с более чем 1 тыс. автомобилей
Власти префектуры Фукуи в центральной части Японии заявили об образовании на территории региона автомобильного затора с более чем 1 тыс. транспортных средств из-за охвативших этот регион сильных снегопадов. Об этом в воскресенье сообщает телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что в связи с этим руководство Фукуи призвало Силы самообороны Японии направить отряд военнослужащих на помощь в ликвидации затора.
Снегопады на побережье Японского моря и на северном острове Хоккайдо продолжаются в Японии с середины недели. Ранее из-за непогоды местные авиакомпании отменили более 500 запланированных рейсов.
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