В ВМС Индонезии сообщили, что разбившийся Boeing разрушился на небольшие фрагменты

Самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, потерпевший крушение в акватории Яванского моря, полностью разрушился на небольшие фрагменты. Об этом сообщил в воскресенье представитель ВМС республики Эди Тартаясь, который принимает участие в подводной операции по поиску лайнера, передает Trend со ссылкой на ТАСС

"Мы находим в море много обломков, считаем, что самолет полностью разрушился", - сказал военнослужащий, не уточнив, когда именно лайнер мог полностью развалиться.

Как сообщает новостной портал "Компас", в первой половине воскресенья на поверхность было доставлено несколько мешков с останками находившихся на борту. Кроме того, спасатели уже обнаружили часть фюзеляжа, раскрашенного в цвет авиаперевозчика, электропроводку, шасси, сиденья, детскую одежду.

Заместитель начальника штаба ВВС Индонезии Анри Альфианди рассказал, что военные летчики заметили крупный разлив нефтепродуктов. "С большой долей вероятности можно говорить, что это топливо разбившегося самолета", - указал военачальник.