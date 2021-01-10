В Индии семь штатов подтвердили вспышку птичьего гриппа

Число штатов Индии, в которых официально зафиксирована вспышка птичьего гриппа, выросло до семи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает в воскресенье телеканал NDTV, на этом фоне центральное правительство потребовало от региональных властей сделать все для того, чтобы предотвратить распространение заболевания.

8 января местные власти сообщили о том, что вирус птичьего гриппа H5N8 обнаружен у погибших птиц в четырех штатах - Химачал-Прадеш, Мадхья-Прадеш, Керала и Раджастхан. К воскресенью к ним добавились Уттар-Прадеш, Харьяна и Гуджарат. Кроме того, срочные меры безопасности против распространения птичьего гриппа принимают власти национального столичного округа Дели, в который входит Нью-Дели, а также штатов Пенджаб, Махараштра, Чхаттисгарх.

Правительство Дели сообщило о временном запрете на ввоз в город живой птицы с воскресенья, а также закрыло крупнейший в столице рынок птицы в Газипуре на 10 дней. Сотрудники ветеринарной службы занимаются обследованием птичьих рынков, парков и водоемов, где водятся пернатые. По данным местных властей, по меньшей мере 24 вороны были найдены мертвыми в одном из парков на юге Дели, их тушки отправлены на обследование в лаборатории.

В штате Чхаттисгарх несколько кур и диких птиц умерли за последние два дня. Власти штата сформировали группу быстрого реагирования для расследования инцидента, проводятся лабораторные исследования. Штат Пенджаб объявил о полном запрете до 15 января ввоза живых птиц, в том числе домашней птицы, а также необработанного мяса птицы. Около 900 цыплят погибли на птицефабрике в округе Парбхани в штате Махараштра. Национальный институт болезней животных проводит анализ образцов тканей умерших птиц.

Пока птичий грипп в основном обнаружен у диких или перелетных птиц, официально подтвержденных случаев гибели домашней птицы гораздо меньше. Но, как сообщает в воскресенье газета The Economic Times, на новостях о вспышке этой инфекции в индийской столице на оптовом рынке цены на курятину за минувшие сутки упали на 30%, а на яйцо - на 14%.

Как в свою очередь отмечает в воскресенье информационное агентство IANS, в ряде районов севера страны за последние три-четыре дня продажи куриного мяса упали почти на 80%, в то время как цены снизились до 50%.