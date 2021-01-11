Ким Чен Ына избрали генеральным секретарем Трудовой партии Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын на прошедшем VIII съезде Трудовой партии Кореи (ТПК) был избран генеральным секретарем партии. Об этом в понедельник сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Предыдущий съезд ТПК проходил в мае 2016 года. Тогда председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын был избран на пост председателя партии.

10 января ЦТАК также сообщал, что участники VIII съезда ТПК утвердили изменения в ее уставе, согласно которым последующие съезды будут созываться раз в пять лет. Отмечалось, что теперь съезды партии будут анонсироваться за несколько месяцев до созыва.

Также лидер КНДР заявил на съезде, что страна завершила создание национальных ядерных сил.

Он подчеркнул, что общий уровень статуса и национальной мощи КНДР "вышел на самый высокий до сих пор уровень".