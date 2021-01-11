Глава ВОЗ подтвердил прибытие экспертов организации в Китай

Эксперты по коронавирусу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибудут в Китай в четверг, 14 января. Об этом сообщил в понедельник на странице ВОЗ в Twitter генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ученые, участвующие в международной миссии по вопросу о происхождении заболевания COVID-19, прибудут в Китай в четверг", - информировал он.

О поездке группы экспертов ВОЗ 14 января в Китай для проведения расследования причин возникновения коронавируса нового типа ранее в понедельник сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Он отметил, что в ходе визита зарубежные специалисты "проведут расследование совместно с китайскими учеными".

Гебрейесус приветствовал решение китайских властей. "Мы приветствуем заявление, касающееся международной группы для исследования происхождения вируса, вызывающего заболевание COVID-19. Мы ожидаем тесной работы с нашими китайскими партнерами по вопросу об этой исключительной важной миссии в целях определения источника вируса и пути его внедрения в человеческую популяцию", - подчеркнул гендиректор ВОЗ.