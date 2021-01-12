Канада дополнительно закупит еще 20 млн доз вакцины Pfizer от коронавируса

Другие страны 12 января 2021 21:36 (UTC+04:00)
Канада дополнительно закупит еще 20 млн доз вакцины Pfizer от коронавируса

Власти Канады дополнительно закупят 20 млн доз вакцины от нового коронавируса американской компании Pfizer. Об этом во вторник заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы достигли соглашения с Pfizer о покупке еще 20 млн доз вакцины от коронавируса", - сказал он. По словам Трюдо, эти поставки ожидаются в апреле-мае, а в общей сложности Канада ожидает получить в 2021 году не менее 80 млн доз вакцины от COVID-19 разных производителей. Всего Канада закупит у этой компании 40 млн доз вакцины. Премьер-министр добавил, что к марту прививку от коронавируса должны получить 3 млн канадцев, а к сентябрю вакцинироваться смогут уже все желающие жители страны.

13 декабря в Канаду начала поступать вакцина от коронавируса производства Pfizer, с 14 декабря стартовала вакцинация населения. 24 декабря Трюдо объявил, что в страну начали доставлять вакцину американской компании Moderna.

Оттава заключила контракты на поставку вакцин от коронавируса с такими компаниями, как AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, Sanofi и GSK (GlaxoSmithKline). В общей сложности Канада зарезервировала для себя более 400 млн доз вакцин.

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