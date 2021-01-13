На юге Японии затонул сухогруз под флагом Панамы

Грузовое судно под флагом Панамы затонуло на юге Японии. Об этом в среду сообщило японское общественное телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным японской береговой охраны, инцидент произошел примерно в 870 км к югу от города Наха (префектура Окинава). К месту происшествия направляются японские спасатели. Отмечается, что экипаж судна в составе 22 человек дожидается их прибытия в спасательной шлюпке. О причинах инцидента на данный момент не сообщается.