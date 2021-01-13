Индонезийские спасатели приостановили поиски разбившегося Boeing

Индонезийские спасатели в среду приостановили поиски разбившегося в Яванском море Boeing 737-524 из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом рассказал журналистам заместитель руководителя национального поисково-спасательного агентства Абдул Харис Ачади, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас наблюдаются волны высотой до 2,5 м, синоптики предупредили о дальнейшем ухудшении погоды", - приводит его слова портал Detik. Заместитель главы ведомства уточнил, что "поиски могут возобновиться только после улучшения ситуации".

"В районе по-прежнему находятся несколько судов, но подводная часть операции пока не проводится", - отметил он.

Спасатели во вторник достали на поверхность черный ящик, фиксирующий параметры полета. Главнокомандующий ВС маршал авиации Хади Тчахджанто предположил, что второй самописец также будет вскоре найден, поскольку находится поблизости от обнаруженного устройства. По его словам, эксперты фиксируют устойчивый сигнал.

Лайнер авиакомпании Sriwijaya Air 9 января вылетел из Джакарты в город Пантианак (административный центр провинции Западный Калимантан), на его борту находились 62 человека. Через несколько минут после взлета он упал в море в районе архипелага Серибу. Представители национального поисково-спасательного агентства сообщили, что наземные службы не получали никаких аварийных сигналов ни одного самолета, находившегося в их зоне ответственности. По данным авиационного портала FlightRadar, на протяжении первых минут после взлета лайнер набирал высоту, однако затем, после отметки в 3,3 тыс. м, в течение минуты снизился на 3 тыс. м.