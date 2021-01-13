Число больных COVID-19 в палатах интенсивной терапии в Ирландии достигло максимума

Число пациентов с коронавирусом в палатах интенсивной терапии в Ирландии достигло рекордной за весь период пандемии отметки - 158. Об этом сообщил во вторник на брифинге в Дублине глава ирландской Национальной санитарной службы (HSE) Пол Рид, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В больницах страны сейчас находятся 1 700 пациентов с коронавирусом, из них 158 - в палатах интенсивной терапии", - заявил директор HSE, напомнив, что до этого пиковое значение (155) было зафиксировано в апреле прошлого года. Он также сообщил, что в 13 стационарах Ирландии уже нет свободных коек в палатах для тяжелобольных.

"Единственное, о чем мы сегодня просим граждан, - это оставаться дома. Тем самым вы поможете нашим больницам и медперсоналу вернуться к более безопасным для всех условиям работы", - сказал Рид.

В ежедневной сводке за понедельник Минздрав Ирландии сообщил о 4 929 новых случаях заражения коронавирусом, а также о восьми летальных исходах, связанных с COVID-19. Примерно половина заразившихся ирландцев являются носителями "британского" штамма, который был выявлен в юго-восточной части Англии в середине декабря 2020 года. Всего за весь период пандемии в Ирландии зафиксировано 152 539 случаев инфицирования, число смертей, вызванных коронавирусом, сейчас составляет 2 352.