США ввели запрет на импорт хлопковых изделий и томатов из Синьцзяна

Соединенные Штаты ввели запрет на импорт томатов, хлопка и хлопковой продукции из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на северо-западе Китая в связи с предполагаемым нарушением там прав человека. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении американского министерства внутренней безопасности (МВБ).

По версии ведомства, запрет на импорт продукции "основан на информации, которая обоснованно указывает на использование труда заключенных и задержанных, а также о случаях принудительного труда". Так, Таможенная и пограничная служба США (при МВБ) обязана задерживать продукцию, "выращенную или произведенную предприятиями, работающими в СУАР, включая одежду, ткани, семена томатов, консервированные томаты, томатный соус и другие товары, изготовленные из хлопка и томатов". При этом американские импортеры будут нести ответственность за то, чтобы закупаемые ими товары соответствовали установленным нормам.

Осенью прошлого года местные СМИ сообщали, что Белый дом введет ограничения на целый перечень продукции, произведенной в Синьцзяне, в том числе на хлопок, изделия из него, а также на томаты. Китай производит около 20% мирового хлопка, большая его часть выращивается в СУАР. Власти Китая выражали протест в связи с принятием такого рода мер. Пекин призывает Вашингтон "признать факты и прекратить раздувать так называемую проблему о принудительном труде, перестать вмешиваться во внутренние дела Китая и его развитие под предлогом Синьцзяна, а также прекратить процедуру принятия этого законопроекта". "Мы примем все необходимые меры для защиты прав китайских предприятий, гарантирования соблюдения нашего суверенитета и интересов в сфере безопасности и развития", - заявил в сентябре официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ситуация в СУАР

Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство из которых исповедует ислам. По информации властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили объективные данные о том, что в исправительных лагерях СУАР могут противозаконно содержаться до 1 млн уйгуров. Управление предложило отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу сложившейся там ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют центры образования и профессиональной подготовки. По заявлению китайских официальных лиц, там содержатся попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица, которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР. Точное число содержащихся в этих центрах людей власти страны не называют.