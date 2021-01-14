В особой таможенной зоне на севере Китая произошел взрыв
Правоохранительные органы КНР зафиксировали мощный взрыв на объекте поставщика автокомпонентов TWC, находящегося на территории специальной таможенной зоны в городе Тяньцзинь на севере Китая. Как сообщило в четверг агентство "Синьхуа", в результате ЧП есть пострадавшие, Trend со ссылкой на ТАСС.
По его сведениям, все лица, получившие ранения и травмы, уже отправлены в больницу. На месте происшествия работают спасатели. Причина взрыва выясняется, ведется следствие
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