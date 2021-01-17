В Дании выявили первый случай заражения "южноафриканским" штаммом коронавируса
Врачи в Дании зафиксировали первый случай заражения вариантом коронавируса, который ранее был обнаружен в ЮАР. Об этом сообщает в субботу датский Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Первый случай еще одного варианта COVID-19 был обнаружен в Дании. Это вариант вируса B.1.351/501Y, который изначально был обнаружен в Южной Африке", - отмечается в пресс-релизе.
В Дании штамм зарегистрирован на острове Зеландия. Предполагается, что в королевство он завезен из Дубая.
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