В Дании выявили первый случай заражения "южноафриканским" штаммом коронавируса

Врачи в Дании зафиксировали первый случай заражения вариантом коронавируса, который ранее был обнаружен в ЮАР. Об этом сообщает в субботу датский Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Первый случай еще одного варианта COVID-19 был обнаружен в Дании. Это вариант вируса B.1.351/501Y, который изначально был обнаружен в Южной Африке", - отмечается в пресс-релизе.

В Дании штамм зарегистрирован на острове Зеландия. Предполагается, что в королевство он завезен из Дубая.