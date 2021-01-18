В Бразилии разрешили британскую и китайскую вакцины против COVID-19

Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору Anvisa в воскресенье одобрило первые две вакцины против COVID-19 - препарат, разработанный AstraZeneca и Оксфордским университетом, и препарат CoronaVac разработки китайской компании SinoVac, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

СМИ напоминают, что ранее китайская разработка показала 50% эффективности. В свою очередь препарат AstraZeneca продемонстрировал 62% эффективности при выдаче двух доз и 90% у тех участников испытаний, кому вначале ввели полдозы, а потом еще полную.

Также, указывают СМИ, ранее вакцина CoronaVac, которую производит Sinovac Biotech в сотрудничестве с Институтом Бутантан в Сан-Паулу, попала под огонь критики президента Бразилии Жаира Болсонару. По его мнению, речь идет о средстве политической борьбы Китая и губернатора штата Сан-Паулу Жоау Дориа: его Болсонару считает соперником на следующих президентских выборах.

Но в итоге Минздрав Бразилии объявил в январе, что подписал соглашение с Институтом Бутантан о поставках 100 млн доз вакцины CoronaVac. Также Бразилия рассчитывает в ближайшее время получить 2 млн доз AstraZeneca из Индии, где вакцину производит Институт сыворотки.

По данным статистического сайта Worldometers, в Бразилии выявлено свыше 8,4 млн случаев COVID-19, скончались более 209,5 тыс. инфицированных. Выздоровели свыше 7,3 млн заболевших. Бразилия занимает третье место в мире по количеству случаев заболевания и второе по смертности зараженных.