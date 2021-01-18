Парламент КНДР принял бюджет на 2021 год и пятилетний план развития

Верховное народное собрание (ВНС) КНДР 14-го созыва на прошедшей в воскресенье сессии утвердило бюджет на 2021 год и кадровые перестановки в руководстве страны, а также приняло пятилетний план экономического развития. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в понедельник южнокорейское агентство Yonhap.

По его данным, депутаты ВНС единогласно поддержали пятилетний план, выдвинутый лидером страны Ким Чен Ыном в ходе завершившегося на прошлой неделе VIII съезда Трудовой партии Кореи (ТПК). Выступая на сессии ВНС, премьер-министр Ким Док Хун указал, что в ходе реализации предыдущего плана были допущены "серьезные ошибки", подчеркнув, что перед КНДР теперь стоят "сложные задачи, требующие безусловного выполнения".

По его словам, новый пятилетний план предполагает форсированное экономическое развитие в духе лозунга "сделай или умри" на основе опоры на собственные силы, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и американские санкции. В частности, планируется уделить особое внимание развитию металлургической и химической промышленности, машиностроения и судостроения, сельского хозяйства и рыболовства, обеспечить 50 тыс. семей жильем в Пхеньяне.

В ходе парламентской сессии депутаты также утвердили перестановки в кабинете министров, в том числе назначение шестерых новых вице-премьеров, а также главы Государственного комитета планирования и генпрокурора.

Сообщается, что объем нового бюджета КНДР вырос на 1,1% по сравнению с прошлым годом. На 2,5% вырастут расходы на здравоохранение, на образование - на 3,5%. Ассигнования на оборону остались неизменными, составив 15,9%. При этом суммы планируемых расходов не называются.