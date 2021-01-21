Банк Японии сохранил процентную ставку на отрицательном уровне

Банк Японии снова сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом говорится в заявлении регулятора по итогам январского заседания.

Семь участников заседания выступили за сохранение отрицательной процентной ставки, один — против. Японский ЦБ ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% в январе 2016 года.

Регулятор также принял решение продлить дополнительный выкуп коммерческих бумаг (CP) и корпоративных бондов до конца сентября 2021 года. Максимальный объем выкупа составляет суммарно около 15 триллионов иен, отметил ЦБ.

Кроме того, регулятор планирует покупать неограниченное количество государственных облигаций и продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к 0%. Отмечается, что в зависимости от динамики экономической активности и цен доходность может в некоторой степени повышаться и понижаться.

Японский центробанк также сохранил ежегодный объем выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF) на уровне около 12 триллионов иен и активов инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT) — около 180 миллиардов иен.

Банк Японии прогнозирует, что по итогам текущего финансового года, который завершится в марте, ВВП страны сократится на 5,6%. Это ниже предыдущего, октябрьского, прогноза, в рамках которого ожидалось падение на 5,5%. Прогноз по росту ВВП на 2020-2021 финансовый год улучшен на 0,3 процентного пункта – до 3,9%.

Дефляция в Японии, по прогнозам, составит в текущем году 0,5%, а в следующем финансовом году ожидается инфляция в 0,5%. В октябре регулятор ждал дефляцию в текущем году на уровне 0,6%, а в следующем — инфляцию в 0,4%.