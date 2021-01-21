Власти Индонезии объявили о завершении поисков в районе крушения Boeing
Власти Индонезии объявили о завершении поисковой операции в акватории Яванского моря, где потерпел крушение Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air. С таким заявлением выступил в четверг перед журналистами министр транспорта Буди Кариа Сумади, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня последний день операции, которая продолжалась 13 дней, мы завершаем поиски", - приводит его слова портал Detik.
На данный момент удалось найти черный ящик, фиксировавший параметры полета, следователи уже приступили к изучению содержавшейся там информации. Однако речевой самописец разрушился, были найдены только его некоторые элементы, в том числе маяк, передававший сигнал.
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