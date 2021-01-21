Шри-Ланка открыла границы для туристов со всего мира

Шри-Ланка открыла свои границы для туристов со всего мира. Как в четверг сообщает портал Adaderana, иностранцам не нужно проходить карантин, если они остаются в гостинице, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает портал, местные власти разработали протоколы безопасности, которые предотвратят распространение коронавируса среди местного населения и гостей острова. Путешественники могут оставаться в стране без ограничений по времени и не будут подвергаться обязательному карантину. Тем не менее, они вынуждены будут находиться в специально сертифицированных отелях в течение первых двух недель своего пребывания. Туристам разрешено пользоваться всеми удобствами и объектами, расположенными в их гостиницах. Таких отелей насчитывается около 180, специально для туристов выделено 14 зон.

По данным агентства Синьхуа, на острове открыты для международных рейсов два аэропорта. Возможности здравоохранения позволяют медикам проводить до 2,5 тыс. тестов на коронавирус в день.

Иностранцам необходимо приобретать страховку и оплачивать тестирование, которое, по информации агентства Associated Press, будет проводиться на седьмой день пребывания. Перед отправкой в страну также необходимо пройти тестирование в последние трое суток.

Отрасль туризма составляет около 5% ВВП страны, в ней так или иначе занято 3 млн человек. Власти страны закрыли границы страны в марте 2020 года.

К данному моменту в островном государстве выявлено свыше 55 тыс. случаев инфицирования коронавирусом при 274 летальных исходах. По информации местных средств массовой информации, в среду было зафиксировано 770 новых случаев заражения.