Неизвестные убили и сожгли 19 человек на северо-востоке Мексики
Сотрудники полиции обнаружили обгоревшие тела 19 человек на границе штатов Тамаулипас и Нуэво-Леон на северо-востоке Мексики. Об этом сообщила на своем сайте газета Milenio, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно предварительным данным, речь идет о жертвах столкновения между двумя преступными группировками. Сотрудники прокуратуры приступили к расследованию обстоятельств случившегося.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 19 ноября 2020 года признал, что его правительство за два года работы не смогло справиться с захлестнувшим страну разгулом насилия. В 2020 году в Мексике было совершено 34,5 тыс. умышленных убийств, примерно на 0,4% меньше, чем в рекордном 2019 году.
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