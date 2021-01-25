Австралийский регулятор одобрил применение вакцины Pfizer от COVID-19

Государственное управление терапевтических товаров предварительно одобрило применение вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech в Австралии. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Управление терапевтических товаров сегодня предварительно одобрило вакцину Pfizer - BioNTech от COVID-19 для использования в Австралии. Одобрение предусматривает применение [препарата] среди взрослых старше 16 лет двукратно с интервалом не менее 21 дня", - указано в заявлении премьера, опубликованном на сайте правительства страны.

Моррисон также отметил, что вакцина Pfizer - BioNTech полностью соответствует национальным стандартам безопасности, качества и эффективности. Ожидается, что ее широкое применение начнется в конце февраля, то есть сразу после того, как препарат будет доставлен на континент и пройдет проверку управления терапевтических товаров.

Стратегия иммунизации

Кампания по вакцинации, которая, как ожидается, начнется в Австралии в феврале текущего года, будет проводиться в пять этапов, поочередно охватывая все более широкие слои населения. Первыми будут иммунизированы медицинские работники, персонал пансионатов и интернатов для престарелых и сотрудники пограничных изоляторов. Власти страны планируют открыть более 1 тыс. дополнительных пунктов вакцинации, где каждый желающий сможет получить препарат бесплатно.

Общий объем вакцин, заказанных правительством Австралии, сейчас составляет почти 140 млн доз. Помимо 53,8 млн доз препарата от AstraZeneca, подписаны соглашения о закупке 51 млн доз вакцины Novavax, 10 млн доз вакцины консорциума компаний Pfizer и BioNTech и 25 млн доз от других производителей, которые страна планирует получить за счет участия в международном механизме COVAX. Общий объем финансирования, предусмотренного для закупки и производства препаратов, составляет $2,5 млрд. По решению властей иммунизация будет бесплатной и добровольной.