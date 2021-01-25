В Huawei опровергли слухи о возможной продаже флагманских брендов

Китайская компания Huawei не планирует продавать свой бизнес по производству и продаже премиальных смартфонов. Об этом в понедельник заявил производитель телекоммуникационного оборудования из КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Huawei узнала о необоснованных слухах о возможной продаже флагманских брендов своих смартфонов. У этих слухов нет никаких оснований. Huawei не располагает подобным планом", - цитирует заявление компании газета Global Times. В нем также говорится, что Huawei по-прежнему полностью привержена бизнесу по производству смартфонов и продолжит "предоставлять передовые продукты и возможности для потребителей по всему миру".

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о якобы возможной продаже части бизнеса, связанного с двумя премиальными сериями своих смартфонов P и Mate, предположив, что Huawei выходит из бизнеса по производству смартфонов высокого класса.

Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах, включая Россию.