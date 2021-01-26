Число умерших от коронавируса в Мексике превысило 150 тысяч
В Мексике число умерших от коронавирусной инфекции нового типа достигло 150 273. Об этом у себя в Twitter написал заместитель министра здравоохранения страны Уго Лопес-Гателль, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Он сообщил, что за минувшие сутки в Мексике было зарегистрировано 8521 новых зараженных. За все время пандемии там было выявлено 1 771 740 случаев COVID-19.
При этом число выздоровевших от коронавируса достигло 1 264 780.
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