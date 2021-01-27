Президент Перу объявил о введении карантина в столице и девяти регионах страны

Власти Перу приняли решение вернуть режим строгого карантина, который подразумевает запрет на свободное передвижение граждан, в столице и девяти регионах страны для предотвращения распространения коронавируса. Об этом во вторник сообщил президент республики Франсиско Сагасти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Карантин вводится в Лиме, а также в регионах Анкаш, Апуримак, Ика, Кальяо, Лима, Паско, Уанкавелика, Уануко и Хунин", - заявил Сагасти, выступление которого транслировалось в Twitter его администрации. Ограничительные меры будут действовать с 31 января по 14 февраля.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Перу достигло 1 102 795, число летальных исходов - 39 887.