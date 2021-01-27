Регулятор ЮАР одобрил экстренное применение вакцины AstraZeneca от коронавируса

Медицинский регулятор ЮАР одобрил экстренное использование вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом в среду сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Было выдано разрешение на экстренное использование вакцины AstraZeneca. Позже будет пресс-конференция с министром здравоохранения по этому вопросу", - приводит агентство слова председателя правления регулятора Хелен Рис.

Она также отметила, что ведомство продолжает рассматривать заявки американских компаний Pfizer и Johnson & Johnson.

Министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе сообщил 3 января, что Южно-Африканская Республика ведет двусторонние консультации с Россией по поводу использования в ЮАР вакцины "Спутник V". По его словам, идут аналогичные переговоры с производителями из Китая и фармацевтическими компаниями Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

Местный телеканал eNCA информировал, что ЮАР уже имеет договоренности о поставках 34,5 млн доз вакцины от COVID-19. Из них 12 млн доз будут получены через механизм COVAX, созданный при участии Всемирной организации здравоохранения для облегчения доступа развивающихся стран к прививкам от COVID-19. Еще 12 млн доз вакцины поступят в ЮАР через медицинскую структуру Африканского союза. По последним данным, в ЮАР насчитывается наибольшее число инфицированных и умерших в связи с коронавирусом среди всех стран Африки - 1 417 537 и 41 117 соответственно.