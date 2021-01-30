Власти Венесуэлы наняли за $6 млн юриста в США, чтобы избежать санкций

Другие страны 30 января 2021 22:18 (UTC+04:00)
Власти Венесуэлы наняли за $6 млн юриста в США, чтобы избежать санкций

Власти Венесуэлы в попытках избежать введения в отношении них санкций США наняли за $6 млн американского адвоката Маршу Вайс, которая занимается лоббистской деятельностью и оказывает поддержку Демократической партии. Об этом, как передает Trend со ссылкойна ТАСС, сообщило в субботу агентство Associated Press.

По сведениям АP, договоренности с Вайс были достигнуты через американское подразделение венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA в 2017 году. Как отмечает АP, Вайс позже ездила в Каракас, где встречалась с представителями властей Венесуэлы.

Как утверждается в материале, Вайс отрицает, что занималась лоббистской деятельностью в интересах Каракаса. Она подчеркивает, что не получала средства от PDVSA. В публикации констатируется, что в итоге администрация Дональда Трампа, являвшегося в то время президентом США, ввела санкции в отношении Венесуэлы. По сведениям источников агентства, Вайс выплатили только половину из $6 млн. От нее также потребовали вернуть часть средств.

Как говорится в публикации, ранее стало известно, что власти Венесуэлы также наняли за $50 млн бывшего члена Палаты представителей Конгресса США Дэвида Риверу для оказание консультационных услуг PDVSA. По сведениям агентства, он также безуспешно пытался предотвратить введение санкций против Каракаса.

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