Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Гайане
Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано в воскресенье в Гайане. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 465 км к югу от столицы страны Джорджтауна (население - около 235 тыс. человек). Очаг землетрясения залегал на глубине 8 км.
Сообщения о разрушениях и пострадавших не поступали.
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